Trods gentagne invitationer: Minister afviser at mødes med Hærvejsmotorvejens modstandere

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har flere gange takket nej til at mødes med foreningen "Hærvejsmotorvej nej tak". Han mener ikke, at der er behov for det. Ved foreningens årsmøde mandag aften kaldte formand Tina Petersen det et demokratisk problem, at ministeren kun prioriterer at mødes med tilhængerne.

- I skal vide, at vi både i år og sidste år har inviteret ministeren (transportminister Ole Birk Olesen (LA), red. ) og medlemmer fra Transportudvalget. De har alle enten takket nej eller ikke svaret, sagde Tina Petersen, der er særligt fortørnet over ministerens gentagne afslag.

Men det er ikke med foreningens gode vilje, understregede Tina Petersen som det første på mødet. Bestyrelsen har nemlig kæmpet indædt for at få andre politikere på banen.

Mandag aften holdt foreningen "Hærvejsmotorvej nej tak" generalforsamling og efterfølgende årsmøde for alle interesserede i Egtveds kulturhus Roberthus. Forud for mødet havde foreningen ifølge formand Tina Petersen fået kritik på Facebook for at have et for ensidigt politisk fokus. Ved mødet deltog nemlig kun venstrefløjen repræsenteret af Karina Lorenzen (SF), byrådsmedlem og folketingskandidat i Kolding, samt Alternativets Bjarne Aasø, der ligeledes er folketingskandidat i Kolding.

Hærvejsmotorvejen: Det ligner Davids kamp mod Goliat. Den lille hyrdedreng mod kæmpen iført sværd og rustning. I bibelhistorien lykkes det som bekendt David at slå Goliat ihjel med en velplaceret sten fra sin stenslynge. Om historien om Hærvejsmotorvejen ender med en sejr til den lille mand, er tvivlsomt. Det er usikkert, om slaget overhovedet kommer til at stå.

Kortet viser et udsnit af Syd- og Sønderjylland med Give øverst og Haderslev nederst. Linjerne markerer de områder, som Vejdirektoratet lige nu undersøger. Formålet er at afdække, hvilke konsekvenser en ny motorvej vil have for omgivelserne. Kort: Vejdirektoratet

Et demokratisk problem

Tina Petersen fortæller, at foreningen sidste år flyttede sit årsmøde en uge frem til 12. marts, fordi Ole Birk Olesen denne dag skulle deltage i Hærvejskomitéens generalforsamling. Alligevel takkede han nej. Hærvejskomitéen repræsenterer motorvejens tilhængere, der blandt andet tæller politikere og erhvervsfolk.

I sidste uge præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti sin store infrastrukturplan til i alt 112 milliarder kroner, hvori der er lagt op til, at første spadestik til Hærvejsmotorvejens sydlige strækning fra Give til Haderslev tages i 2023. Derfor var ministeren søndag i Haderslev for at drøfte planerne med blandt andet byens borgmester, H.P Geil (V), der er en af de 31 borgmestre, der bakker op om motorvejen.

- Når jeg hører, at han var i Haderslev i går, kan jeg ikke forstå, han ikke kan lave et stop her, siger Tina Petersen og kalder det et demokratisk problem, at ministeren flere gange har afvist at møde motorvejens modstandere.

- Jeg er helt med på, at de (politikerne, red.) er underlagt et arbejdspres, men at man som minister ikke vil møde folk i en forsamling, hvor man klart har en holdning til det her, det er en demokratisk konflikt, siger hun.