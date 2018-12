Trods 19 år i Danmark udvises mand for afpresning

En 24-årig mand er mandag ved Retten i Glostrup idømt to års fængsel og udvisning af Danmark for en stribe tilfælde af afpresning mod restauratører i Høje Taastrup. Manden har boet i Danmark, siden han var fem år.

- Det er en hård straf, og det er jeg tilfreds med. Det sender et klart signal om, at afpresning mod erhvervsdrivende er noget, man ser på med stor alvor, lyder det fra specialanklager Morten Frederiksen fra Københavns Vestegns Politi.

Tre andre mænd er idømt kortere fængselsstraffe i sagen. En 19-årig mand er ligesom den 24-årige kendt skyldig i at have deltaget i syv tilfælde af afpresning. Men hans rolle har været mindre, og han straffes derfor med et års fængsel.

Derudover har to 18-årige mænd - de er tvillinger - deltaget i tre afpresninger, og det koster dem hver seks måneders ubetinget fængsel.

Den ene tvilling fik oveni sin ubetingede dom lagt otte måneders betinget fængsel. De stammer fra en tidligere dom, som han er blevet prøveløsladt fra. Men de otte måneder skal altså umiddelbart ikke afsones.

Den 24-årige Imad Salimi var lige blevet løsladt fra fængsel om morgenen, da han om eftermiddagen den 9. april i år sammen med sine kumpaner slog til mod et pizzeria i Taastrup.

Her truede de blandt andet med at brænde pizzeriaet ned, hvis ikke indehaveren indvilgede i at betale 5000 kroner hver den første i måneden.

I de følgende dage fortsatte afpresningen, som også gik ud over to andre restauranter i området.

Den 24-årige har under sagen forklaret, at han blot var ude for at indkræve gæld, som restauratørerne havde til en af hans bekendte.

Han overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret. Det samme gør de tre andre dømte.