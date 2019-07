Mandag blev tre mænd anholdt ved Stockholm mistænkt for dobbeltdrab i Danmark. De ønskes udleveret.

Med en serie af skud fra både pistoler og en automatriffel blev to mænd dræbt i Herlev i juni. Mandag blev tre mænd anholdt i Sverige mistænkt for dobbeltdrabet, og de ønskes nu udleveret til Danmark.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den brutale hændelse fandt sted om eftermiddagen tirsdag den 25. juni i Sennepshaven i Herlev. Her blev der skudt mod en bil med tre personer. En 23-årig og en 21-årig blev dræbt, mens den sidste person undgik at blive ramt.

Den 23-årige skal ifølge flere medier have indtaget en fremtrædende rolle i banden Shottaz fra Rinkeby, der er en forstad til Stockholm. Han var desuden manager for en lokal rapper, som sympatiserer med Shottaz.

Drabene på de to unge mænd kan muligvis ses i sammenhæng med en i forvejen særdeles blodig konflikt mellem grupperne Shottaz og Dödspatrullen fra Stockholms forstæder.

Syv personer har mistet livet undervejs i den konflikt. Kun et af disse drab - nedskydningen af en mand fra Shottaz på et pizzeria i Rinkeby - er opklaret.

De to grupper blev tidligere i år kortlagt af Svenska Dagbladet. 20 centrale personer er blevet dømt for 330 forbrydelser, og de er alle meget unge.

Det samme gælder de tre personer, som mandag blev anholdt nær Stockholm. De er henholdsvis 17, 18 og 19 år gamle.

Mandagens anholdelser skete, efter at Københavns Vestegns Politi efter eget udsagn identificerede de tre mulige gerningsmænd gennem efterforskning. Herefter rykkede svensk politi ud og anholdt de formodede drabsmænd.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med svensk politi, hvilket blandt andet anholdelserne er et udtryk for, siger politiinspektør Flemming Madsen, Københavns Vestegns Politi.

Politikredsen forsøger i samarbejde med svenske myndigheder at få de tre udleveret til Danmark.

Både de tre anholdte og de to dræbte er svenske statsborgere bosiddende i Sverige. Københavns Vestegns Politi mener ikke, at dobbeltdrabet har relation til personer i Herlev-området, selv om drabene fandt sted der.

Ifølge politiet er det takket være mange spor og en lang række henvendelser fra offentligheden, at de tre blev identificeret som mulige gerningsmænd.