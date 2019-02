Tre regioner vil bremse unges frie valg af populære gymnasier

Jyske regioner vil lægge loft over klasser på gymnasier i større byer for at få fyldt gymnasier op på landet.

Tre af landets fem regioner vil have flere unge til at vælge gymnasier på landet frem for i de større byer.

Derfor søger Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark nu om lov til at sætte et loft over antallet af klasser på 11 gymnasier i de større byer.

Det skriver DR Nyheder.

- Et eller andet sted skærer det i mit liberale hjerte at fratage de unge et frit valg. Og vi skal passe på, at vi ikke gør de unge til gidsler i et spil om gymnasiernes overlevelse.

- Men vi har også et ansvar for at skabe et land i balance med en bred geografisk uddannelsesstruktur, siger Tage Pedersen (V), formand for udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark, til DR Nyheder.

I Vejle er antallet af ansøgninger til ungdomsuddannelser eksempelvis steget med 26 procent siden 2009.

Det går ud over de mindre gymnasier i oplandet.

Ved at sætte loft over de populære gymnasier håber politikerne dermed at kunne tilgodese disse gymnasier.

- Hvis ikke de får nogle flere elever, så vil nogle af dem lukke på sigt. Det er der ingen tvivl om, siger Tage Pedersen.

Hos Landdistrikternes Fællesråd bakker formand Steffen Damsgaard op om regionernes planer.

- Det er simpelthen nødvendigt med en styring af, at man fastholder gymnasier af en vis størrelse, der kan sikre et attraktivt studiemiljø, siger Steffen Damsgaard til DR Nyheder.

I interesseorganisationen Danske Gymnasier er formand Birgitte Vedersø lydhør over for regionernes ønske.

- Det, man beder om, er i virkeligheden, at nogle unge skal gå på det lokale gymnasium frem for at rejse en halv time ind til en større by.

- Det er ikke en straf, for der er gode gymnasier over hele landet, siger Birgitte Vedersø til Ritzau.

Hvis man ikke regulerer, kan det ifølge formanden betyde forringelse eller måske lukning af gymnasier i de tyndt befolkede områder.

- Regulering af kapaciteten kan være et middel til at sikre, at unge uden for de store byer har adgang til lige så gode uddannelser som inde i byerne, siger Birgitte Vedersø.

Det er nu op til undervisningsminister Merete Riisager (LA) at afgøre, om de tre regioner skal kunne lægge loft over antallet af klasser.

Seks gymnasier har ifølge DR fået lagt et loft over antallet af klasser fra næste skoleår.