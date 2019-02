Tre råd: Sådan kan du mindske hormonforstyrrende stoffer i din hverdag

1. Støvsugeren og udluftning er afgørende

Køleskabet, fjernsynet og sofaen er nogle af de almindelige ting i et hjem, der indeholder kemikalier, som kan være hormonforstyrrende. Kemikalierne gasser ud af dem og sætter sig i støvet og luften. Det forklarer Christel Kirkeby.

- Du kan ikke helt undgå hormonforstyrrende stoffer. Mange af de stoffer, vi er udsat for, er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Men der er valg, man kan træffe, der kan gøre en forskel. Det er vigtigt at få støvsuget, luftet ud og støvet af jævnligt og ordentligt.

- Hvis du er god til at få støvsuget mindst en gang i ugen og lufte ud med gennemtræk to gange om dagen i fem minutter, kan du fjerne en del af kemikalierne.