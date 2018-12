Tre mænd hentede fire ton hash fra Spanien i lastbiler

Tre mænd har smuglet mellem tre og fire ton hash fra Spanien til Danmark. Hashen var gemt i palletanke i lastbiler.

Retten i Næstved har fredag formiddag besluttet, at to af mændene skal straffes med otte års fængsel, mens den tredje slipper med fem år.

Retten finder det bevist, at de to hårdest dømte håndterede 4,1 ton hash, mens den tredje ifølge retten havde en mindre rolle.

Mændene, der er mellem 38 og 50 år, har på under et år organiseret, transporteret, skjult, modtaget og opbevaret hashen, der kom fra Spanien.

Smuglingen har ifølge anklageskriftet stået på fra december 2016 til september 2017. Størstedelen af hashen blev opbevaret i Rønnede på Sydsjælland og noget endte i Hedensted tæt på Vejle.

Ifølge senioranklager Rasmus von Stamm lægger retten vægt på mængden, og at der var tale om organiseret kriminalitet.

En kvinde på 38 år var også tiltalt i sagen. Hun frikendes dog.

Von Stamm forklarer, at Retten ikke finder det bevist, at hun vidste, hvad der var i palletankene, som hun ellers erkendte at have håndteret.

Han er tilfreds med afgørelsen, selv om han havde bedt retten om at taksere forbrydelsen lidt hårdere.

- Jeg er tilfreds med, at det lykkedes politiet at opspore den her organisation, der har indsmuglet hash, siger Rasmus von Stamm.

- Det er godt politiarbejde. Det er lykkedes at stille de her personer til ansvar for noget, der i længere tid har kørt i det skjulte.

Han forklarer dog, at retten finder, at mængden af hash var mindre, end hvad anklageskriftet sagde.

Sagen er en del af en større narkosag, som politiet har døbt "Operation Snake". Flere personer er allerede dømt i sagskomplekset.

Netop denne sag, hvor der nu er faldet dom, er usædvanlig, forklarede Rasmus von Stamm tidligere i forløbet til Ritzau.

- Det er lykkedes politiet via en længere efterforskning at finde frem til bagmændene, der står bag distributionen og indførslen af hash. Det er lidt usædvanligt.

De tre dømte udbad sig betænkningstid til en eventuel anke. Retten besluttede at udstrække navneforbuddet i betænkningstiden.