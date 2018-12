Tre mænd er anholdt i Marokko for drab på dansk og norsk kvinde

Yderligere to mænd er blevet anholdt for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko.

Det skriver den norske avis VG, der har oplysningerne fra kilder med kendskab til efterforskningen.

Mændene er blevet anholdt i den marokkanske by Marrakesh, der ligger cirka 50 kilometer nord for det sted, hvor de to kvinder mandag morgen blev fundet dræbt.

Tirsdag morgen anholdt politiet en anden mand i sagen. Dermed er i alt tre personer blevet anholdt. Alle tre er ifølge VG marokkanere.

Det norske nyhedsbureau NTB skriver, at den ene mand er fra Marrakesh, mens de to andre er fra kystbyen Safi.

Kvinderne, danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, blev fundet i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

Imlil tjener ofte som startsted i forbindelse med udflugter til bjerget Toubkal, der er Nordafrikas højeste bjerg. Kilder fortæller til VG, at kvinderne ankom til landsbyen søndag.

De to ofre delte angiveligt telt, og den norske avis skriver, at deres lig blev fundet ved teltet mandag morgen.

Ifølge avisen har øjenvidner fortalt til politiet, at de så nogle mænd forlade området ved teltet omkring klokken tre natten til mandag.

Ifølge det lokale medie Morocco World News havde ligene sår fra knivstik, og politiet har indledt en efterforskning under tilsyn fra anklagemyndigheden.

Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at kvinderne bar tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab.

Hvad det nærmere betyder, er endnu ikke blevet oplyst.

Louisa Vesterager Jespersen blev 24 år, og Maren Ueland blev 28 år. De pårørende til de to kvinder er underrettet.