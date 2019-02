Tre mænd er anholdt for at stå bag skyderi i Vollsmose

Tre mænd fra Vollsmose er anholdt og sigtet for forsøg på manddrab og overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De tre står efter politiets opfattelse bag en skudepisode i Odense-bydelen onsdag 20. februar.

Skyderiet skete på Bøgetorvet om eftermiddagen. Ingen blev såret ved episoden, der ifølge Fyns Politi har forbindelse til en verserende bandekonflikt i byen.

- Vi har gennem længere tid arbejdet målrettet med efterforskningen af den verserende bandekonflikt. Og det er resultatet af den indsats, der har ført til dagens anholdelser, udtaler Jesper Pedersen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, i pressemeddelelsen.

Flere bandemedlemmer kan ifølge vicepolitiinspektøren forvente at få besøg af politiet snarest.

- Bandemedlemmerne må også gerne vide, at vi er ikke færdige med vores arbejde endnu. Vi forventer flere anholdelser den kommende tid, udtaler han.

Hvorvidt de anholdte efter politiets opfattelse er medlemmer af en bande, vil vicepolitiinspektøren dog ikke udtale sig om.

-Men vi lægger ikke skjul på, at vi har med en banderelateret konflikt at gøre, siger han til Ritzau.

Fyns politi har oprettet en visitationszone og en skærpet strafzone i området, der gælder frem til 7. marts.

Visitationszonen betyder, at borgere af betjente kan blive kropsvisiteret. Også uden at der er en begrundet mistanke mod borgeren.

Politiet kan ligeledes undersøge tøj, biler eller andet for at finde ud af, om nogen for eksempel har våben på sig.

Når der indføres en skærpet strafzone, betyder det, at straffen for visse former for kriminalitet stiger op til det dobbelte i forhold til gældende praksis, hvis forseelsen begås inden for zonens område.

Visitationszonen omkranser Vollsmose, men den skærpede strafzone er geografisk mindre.