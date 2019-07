Tre kænguruer stjålet fra dyrehandel i Thy

Dyrehandler mener, at tyveri af pungdyrsfamilie kan være et bestillingsarbejde.

Mens flertallet af tyve går efter at få fat i dyre punge, går andre langfingrede typer efter pungdyr.

En dyrehandler i Thy er i weekenden blevet offer for tyveri, hvor udbyttet var tre kænguruer, skriver nordjyske.dk.

Det er et kængurupar og deres unge, som er forsvundet fra en indhegning på Vestervigvej ved Bedsted.

- Det er sgu professionelt udført, siger dyrehandler Arnfred Madsen til nordjyske.dk. Han mener, at der må være tale om et bestillingsarbejde.

Det bygger han på, at en kollega i Bjerringbro for en måneds tid siden var udsat for et lignende tyveri.

Arnfred Madsen har anmeldt tyveriet til politiet. Ifølge nordjyske.dk repræsenterer de to voksne dyr en samlet værdi på 15.000 kroner.