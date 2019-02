2. - Han skal bare kneppes, den luder

Samtaler på sms mellem flere af de tiltalte bliver også en central del af retssagen, der strækker sig over en måned. I dem fremgår det blandt andet, at der forud for episoden har været et ihærdigt forsøg på at finde en af de tiltalte. Her fremgår et par af beskedernes ordlyd.

- Du har indtil klokken 20, derefter hedder det dobbelt op.

- Han skal bare kneppes, den luder.

- Vi har ledt i fire dage nu. Han er ikke til at finde. Hvem har set hans bil, bror?