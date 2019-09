Trane udfordrer Støjberg med baglandets støtte

Inger Støjberg (tv.) har fået konkurrence til posten som næstformand for Venstre, efter at Ellen Trane Nørby (th.) har annonceret, at hun også stiller op. Trane Nørby mener, at hun kan samle partiet bedre end Støjberg, men den tidligere sundhedsminister slæber rundt på VLAK-regeringens kuldsejlede sundhedsreform som uvelkommen ballast. (Arkivfoto)