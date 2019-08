Trak kniv mod tankpersonale: 23-årig anholdt i nat

23-årig anholdt i nat i Fredericia for sin rolle i et tyveri som udviklede sig til et røveri på Q8-tankstationen ved Kildebjerg Nord natten til søndag. Den 23-årige og en 21-årig fra Odense trak en kniv, da personalet forsøgte at stoppe dem i at stjæle skrabelodder.

En 23-årig mand fra Fredericia sidder netop nu på politistationen i Odense, efter at han natten til mandag blev anholdt for sin rolle i det, der startede som et simpelt butikstyveri men udviklede sig til et røveri med en kniv.

Den 23-årige mand fra Trekantsområdet og en 21-årig fra Odense forsøgte sent lørdag nat at stjæle skrabelodder og andet fra kiosken på Q8-tankstationen på Kildebjerg Nord ved Vissenbjerg på Fynske Motorvej, da personalet forsøgte at stoppe de to gerningsmænd.

Det fik en af de to til at trække en kniv mod personalet på tankstationen, fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen.

- Dermed udvikler det sig fra at være et almindelig butikstyveri til et røveri, men heldigvis er der ingen, der kommer til skade, siger vagtchefen.

Den 21-årige mand fra Odense bliver anholdt umiddelbart efter, da en hundepatrulje kommer til stedet, mens den 23-årige er stukket af i en personbil.

Den yngste af de to bliver løsladt igen søndag, mens politiet altså finder frem til den anden gerningsmand kort efter midnat natten til mandag, fortæller vagtchefen.

Den 23-årige bliver anholdt på en adresse i Fredericia, hvor politiet også finder den bil, han kørte fra tankstationen i.

- Vi forsøger netop nu at få ham fremstillet i grundlovsforhør, men det er for tidligt at sige om det lykkedes på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.