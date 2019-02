Træt af uheldskø på E20? Nu bliver motorveje ryddet hurtigere

E20: Selvom der på store dele af den Fynske Motorvej må køres 130 km/t, må trafikanterne jævnligt sænke hastigheden til gå-tempo, fordi der er sket uheld, som helt eller delvist blokerer vejen.

Både bilister, erhvervsorganisationer pg politikere har længe efterlyst hurtigere rydning af landets motorveje efter uheld, og et forsøg, som har kørt på Fyn i godt et halvt år, viser, at det med forholdsvis begrænsede midler er muligt at mindske generne for de øvrige trafikanter efter færdselsuheld.

- Siden sommeren 2018 har vi afprøvet metoden med at sende ladvogne og sværvogne ud til uheld på den Fynske Motorvej hurtigere end sædvanligt, siger Charlotte Vithen, områdechef i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

Normal praksis har været, at de store vogne, som kunne fjerne forulykkede køretøjer, først blev sendt af sted, når der indløb besked om, at der var brug for dem. Men i forsøget på Fyn er vognene blevet sendt til uheldsstedet, straks efter meldingen om et uheld er kommet.

- Og resultaterne har været så positive, at vi nu udbreder tiltaget til hele landet, siger Charlotte Vithen.