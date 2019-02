Især hotel- og cateringbranchen kan se frem til nogle travle dage, når Tour de France kommer til Danmark i 2021. For Destination Fyn er det vigtigt at gøre det til en begivenhed for hele Fyn og ikke kun for Nyborg.

Jørgen Dirksen er sikker på, at Nyborg vil være den kommune, der kommer til at mærke mest til de mange besøgende. Men han mener også, at de andre fynske kommuner ikke kan undgå at mærke, at Tour de France lægger vejen forbi Danmark.

- Hvis virksomhederne ikke har direkte relation til cykelløbet og dets gæster, kan det være vanskeligt at tiltrække folk, men man kunne forestille sig, at der kan laves aktiviteter og konkurrencer i de enkelte butikker, som kan trække folk til.

- At få Danmark på landkortet for erhvervsfolk rundt omkring på Fyn kan ikke andet end være positivt. Det er selvfølgelig primært hotel- og cateringbranchen, der vil mærke til det, siger han og fortsætter:

Specielt hotel- og turistbranchen generelt kan allerede nu begynde at brande sit erhverv for at tiltrække turister til byen, imener Jørgen Dirksen, formand for bestyrelsen i Fynsk Erhverv.

- Jeg er sikker på, at efterspørgslen på overnatningsmuligheder bliver så stor, at det spreder sig til de omkringliggende kommuner.

Rasmus Hessum lægger også vægt på, at Nyborgs kapacitet i forhold til overnatningsmuligheder ikke vil kunne række til de mange mennesker, der kommer til at være en del af Tour de France i løbet af de dage, hvor de er i Danmark. Ifølge Rasmus Hessum giver det mulighed for, at resten af Fyn også kommer i spil.

- Det er klart, at epicenteret bliver i Nyborg, men det er vores ambition, at det skal være en fynsk fest - noget fynboer er stolte over og gerne vil bakke op om. Det skal gerne være en event, som hele Fyn profiterer af på kort sigt, men også på langt sigt ved at bruge muligheden til at sætte spotlight på Fyn som cykeldestination.

Rasmus Hessum, der er chef for Destination Fyn, er også overbevist om, at de resterende fynske kommuner vil kunne mærke, at Tour de France er i landet.

Attraktiv før og efter

Udover at det skal være en fynsk fest, når Tour de France rammer Danmark, pointerer Rasmus Hessum også vigtigheden af, at Fyn skal være en attraktiv cykeldestination både før, under og efter løbet.

- For at vi også får noget ud af, at Tour de France kommer til Danmark, skal der nogle aktiveringstiltag til. Nu er det ret nyt, men i tiden frem mod 2021 vil vi arbejde på blandt andet markedsføringen. Vi skal sørge for, at det ikke kun er under den store event, men også før og specielt efter, vi kan udnytte det til at skabe turisme på Fyn, siger Rasmus Hessum og fortsætter:

- Vi er i forvejen en attraktiv cykeldestination, hvor også hotellerne er gearet til at tage imod cykelgæster med ruter, der er spændende og tilgængelige, for eksempel som en del af vores Bike Island-projekt. Vi har et stærkt produkt og det skal synliggøres - Tour de France er bare en kæmpe projektør, der bliver sat ned på Fyn og Nyborg.

Destination Fyn skal være med til at hjælpe de fynske kommuner med markedsføringen. Derudover har de også valgt at bidrage med halvanden million kroner, der skal gå til aktiveringen af løbet og dermed sikre, at hele Fyn får optimalt udbytte af begivenheden.