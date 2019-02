Tour de France til Nyborg: Tavshed fra kommune og turistchef

Det er verdens største cykelløb med tv-transmissioner til omkring 190 lande, og ingen anden begivenhed vil som Tour de France kunne sætte Nyborg på verdenskortet.

Alligevel har ingen i Nyborg lyst til at kommentere på de oplysninger fra fransk side, som onsdag eftermiddag bekræftede, at verdens hårdeste cykelløb kommer til Danmark - og med en etapeafslutning i netop Nyborg.

- Det har jeg ingen kommentarer til, fordi det ikke er bekræftet, siger Sanne Hoffensetz Andresen, turistchef i Nyborg Kommune.

Hun vil derfor ikke forholde sig til, hvad det betyder for Nyborg turistmæssigt, før det torsdag bliver offentliggjort på et pressemøde af Statsministeriet.

Begivenheder som regentbesøg, den kommende genåbning af Nyborg Slot efter en årelang renovering i 2021 eller andre store ting kommer forventeligt til at blegne ved siden af det, byen bliver udsat for ved Tour-karavanens besøg.

For ikke alene skal de 176 ryttere i feltet have overnatning, men også deres respektive cykelhold, organisationsmedarbejdere, løbsledelse, læger, sikkerhedsfolk, politifolk, et par tusinde pressefolk fra tv- og radiostationer, magasiner og aviser over hele verden, sponsorer, logistikfolk, og dertil tusindvis af tilskuere.

For Nyborg kan det betyde mangel på overnatningssteder, hvis alle de folk skal indkvarteres omkring målområdet.

Alligevel henviser chefen for turisme i Nyborg Kommune til, at hun ikke har nogle kommentarer.

- Jeg ved ingenting. Jeg ved ingenting om det. Jeg aner ikke noget om det, siger Sanne Hoffensetz Andresen.