Topchef i Region Midtjylland rykker nordpå

Koncerndirektør i Region Midtjylland, Christian Boel, er blevet ansat som regionsdirektør i Region Nordjylland. Dermed er to tredjedele af topledelsen i Region Midtjylland skiftet ud inden for få måneder.

- Jeg er stolt og begejstret over at blive en del af holdet i Region Nordjylland. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, hilse på og lære organisationen og samarbejdspartnere at kende, siger Christian Boel.

Ved siden af sin stilling som koncerndirektør med ansvar for blandt andet psykiatrien, har Christian Boel været konstitueret regionsdirektør i Region Midtjylland, siden Jacob Stengaard Madsen i september 2018 blev fyret fra stillingen. Det skete som følge af, at samarbejdsklimaet mellem ham og medarbejderne lå på frysepunktet.

Dermed har Region Midtjylland nu inden for få måneder mistet to ud af tre i den øverste direktion.

Formand byder velkommen

Stillingen som regionsdirektør i Region Nordjylland blev ledig, da Svend Særkjær ved årsskiftet skiftede til et job som regionsdirektør i Region Hovedstaden.

- Jeg er enormt glad for at kunne byde Christian Boel velkommen som regionsdirektør i Region Nordjylland. Udover at være en stærk profil i den regionale verden efter flere år som blandt andet koncerndirektør i Region Midtjylland er han også kendt for at være en anerkendende og inddragende leder, der kan formidle det brede samarbejde. Det er egenskaber, vi vægter højt i forhold til samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Region Nordjylland, siger regionsrådsformand i Nordjylland, Ulla Astman (S).