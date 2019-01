Tonstunge kugler sikrer nu Christiansborg Slotsplads mod terror

85 granitkugler med en diameter på 113 centimeter. En vægt på cirka 1,7 ton per kugle. De er nu med til at terrorsikre Christiansborg Slotsplads.

Helt konkret er slotspladsen dermed blevet sikret mod kørende terrorister.

Onsdag blev den nyrenoverede slotsplads officielt indviet. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), holdt tale ved indvielsen.

Det var tilbage i 2011, at Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen besluttede, at der skulle etableres en fysisk sikring rundt om hele Christiansborg.

- Baggrunden var den triste udvikling i Europa med trusler mod offentlige bygninger og selvfølgelig det frygtelige terrorangreb i Norge, der blev indledt med en bombesprængning i Oslos regeringskvarter, siger Kjærsgaard.

Hun henviser til Anders Breivik. Den 22. juli 2011 kørte han direkte hen til facaden af regeringsbygningen i Oslo og parkerede sin bil med sprængstoffer.

- To år efter var det slut med biltrafik gennem Rigsdagsgården. Der blev sat stålpullerter op og lagt en halvcirkel af rå granitsten rundt om slotspladsen. Et vittigt hoved mente, det lignede et meteornedslag fra det ydre rum, siger Kjærsgaard.

I Danmark ønskede man en permanent løsning. Men terrorsikring og arkitektur skulle passe sammen.

- Nok skulle pladsen beskyttes, men der var ingen grund til, at barriererne ligefrem stjal billedet.

- Folketinget har som ambition at være et af de mest åbne parlamenter i verden.

- Det skal pladsen foran Folketinget også afspejle. Beskyttelsen af Christiansborg skal gå hånd i hånd med hensynet til den forsamlingsfrihed, der nu igen kan finde sted lige udenfor, hvor folkestyret arbejder, siger Kjærsgaard.