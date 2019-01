Den globale plastikproduktion er på himmelflugt, og Danmark er ifølge en ny rapport fra Innovationsfonden og konsulenthuset McKinsey blandt de dårligste i Europa til at genbruge plastik frem for at brænde det af.

På en liste i rapporten ligger Danmark nummer 23 af 30 europæiske lande, når det kommer til at genanvende plastik.

Alligevel ser forsknings- og innovationsminister Tommy Ahlers (V) muligheder for, at Danmark kan spille en afgørende rolle i at vende udviklingen.

- Der er en kæmpe kommerciel mulighed for Danmark og danske virksomheder, for vi har jo allerede været foregangsland på det her område med pantsystemet, siger han.

Ifølge ministeren er der behov for mere forskning for at gøre det lettere at genbruge de 260 millioner ton plastik, der hvert år produceres på verdensplan.

- Der er ikke forsket nok i plastik og genanvendelighed, siger ministeren og efterspørger blandt andet større viden om, hvilke typer plastik der kan tåle at blive blandet sammen.

- For lige nu er problemet jo, at selv når vi opsamler plastikken, så har vi svært ved at genanvende den, fordi der er så vidt forskellige typer plastik, som ikke fungerer særlig godt sammen.

Danmark producerer ifølge den nye rapport omkring 340.000 ton plastikaffald om året - svarende til cirka 60 kilo per dansker.

Heraf går 57 procent op i røg i de danske forbrændingsanlæg, mens kun 13 procent genanvendes herhjemme.

Yderligere 28 procent bliver sendt til Tyskland for at blive genbrugt der.

Hvis Danmark genbrugte alt sin plastik, ville det nedsætte den samlede CO2-udledning med 0,6 procent og spare udgifter på 1,4 milliarder kroner til import af ny plastik, fremgår det af rapporten.