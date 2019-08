Tolkefirma sender tolke på job uden sikkerhedstjek

Tolkefirmaet EasyTranslate har sendt tolke til opgaver i det offentlige, selv om tolkene ikke har gennemført obligatoriske sprogtest eller er blevet sikkerhedsgodkendt af Politiets Efterretningstjeneste.

Det oplyser Radio24syv på baggrund af e-mails om sagen, som radiostationen er kommet i besiddelse af.

Fra 1. april overtog firmaet EasyTranslate opgaven med at levere tolke til myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Siden har der i pressen været flere beretninger om dårlig og utilstrækkelig tolkning i blandt andet retssystemet.

Radio24syv har fået indsigt i en mailkorrespondance mellem Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet. Her fremgår det, at Udlændingestyrelsen er bekymret over, at EasyTranslate sender tolke, der ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse eller er sikkerhedsgodkendte.

- Til orientering så har vi i flere tilfælde fået tildelt tolke, som ikke er godkendt i de sprog, vi skal bruge dem i, skriver Udlændingestyrelsen til Rigspolitiet.

Bekymringen om tolke uden sikkerhedsgodkendelse deles af Københavns Dommervagt og Statsadvokaten i Viborg.

De har flere gange måttet bruge tolke fra EasyTranslate, der hverken var sikkerhedsgodkendte eller havde gennemført sprogtesten. Det fremgår af en række mailkorrespondancer, som Radio24syv er i besiddelse af.

I en e-mail sendt fra Københavns Dommervagt til Rigspolitiet står der:

- I mangel af bedre måtte jeg godkende, at vi anvendte denne tolk.

- Da dommeren mødte, gjorde jeg ham bekendt med disse omstændigheder, og han udtrykte stor utilfredshed med, at tolken ikke var godkendt, og at vi skulle sidde og vente på en anden (...)

Juraprofessor emerita Eva Smith fra Københavns Universitet mener, at den manglende sikkerhedsgodkendelse udgør en risiko.

- Tolke kan have forbindelse til miljøer, hvor der er folk, der har en dagsorden, der potentielt kan være en risiko for Danmark, siger hun til Radio24syv.

Rigspolitiets koncernstyringsdirektør, Thomas Østrup Møller, erkender over for radiostationen, at der har været problemer med tolkning ved domstolene, i Flygtningenævnet og ved Københavns Politi.

I et interview med Radio24syv fortæller han, at Rigspolitiet vil påbegynde et grundigt tilsyn med EasyTranslate i august.

Torsdag oplyste Rigspolitiet ellers til Ritzau, at det bakkede op om EasyTranslate, og at der ikke har været nogen nævneværdig utilfredshed med tolkefirmaet hos politiet.

Rigspolitiet oplyste i den forbindelse, at der siden 1. april i år har været 123 klager i forbindelse med EasyTranslates tolkeydelser under Justitsministeriet og Udlændinge- og integrationsministeriet.

Radio24syv har anmodet direktør og medejer af EasyTranslate Frederik Riskær Pedersen om et interview, men han har afvist at stille op.