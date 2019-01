Togulykke: Minutter kan føles som timer ved en redningsaktion

Når man sidder i et forulykket tog og venter på hjælp kan få minutter føles som timer.

Det var noget af det, 54 passagerer fra det DSB-tog, som tidligt om morgenen den 2. januar forulykkede på lavbroen på Storebælt, gav udtryk for, da de sammen med nogle af deres pårørende torsdag var til møde med de myndigheder, der var involveret i redningsaktion.

Ved ulykken omkom otte personer, og er den værste togulykke i 30 år i Danmark.

Passagererne var blevet inviteret til et dag på Hotel Nyborg Strand, hvor de kunne spørge til alt omkring den redningsaktion, som foregik omkring dem i timerne efter ulykken. Mødet var på forhånd bebudet som lukket for pressen for at give passagererne ro.

- Vi har givet passagerer og deres pårørende mulighed for, at vi står til rådighed med at besvare spørgsmål, efter at de har haft lejlighed til at reflektere over det, der skete, ligesom de har haft mulighed for at snakke internt med hinanden om ulykken, sagde Arne Gram, politidirektør ved Fyns Politi, ved et pressemøde torsdag eftermiddag på Hotel Nyborg Strand med udsigt til præcis det sted, hvor togulykken på lavbroen skete.