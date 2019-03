Selvom Dansk Folkeparti ikke længere vil være en del af Togfondens Fase 2 i Østjylland, er partiet stadig interesserede i hurtigere toge over Fyn med nye jernbanespor over Vestfyn. Det vækker glæde hos Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det kan godt være, at den ville det. Jeg vil ikke bruge 10 milliarder på håbløse projekter, hvor DSB har købt nogle toge, der kører for langsomt til, at vi kan lave en timeplan. Der er ingen grund til, at jeg skal bruge 10 milliarder på at bygge en togbane, som ingen vil have - i hvert fald ikke dem, der bor i nærheden af dem.

- Fordi etableringen af et tredje spor ligger i Togfondens Fase 1 og er finansieret, står vi selvfølgelig ved den aftale. Den er vi glade for, og så er den med til at løse nogle kapacitetsproblemer på Vestfyn, siger Kim Christiansen (DF).

Til gengæld holder Kim Christiansen og Dansk Folkeparti fast i etableringen af et helt nyt jernbanespor over Vestfyn, som er en del af Togfondens Fase 1.

I sidste uge udtalte Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, til avisen Danmark, at han ville opsige forliget om Togfondens Fase 2 , der skulle få danskerne hurtigere mellem de største byer i landet. Det eneste, der ikke kan få Dansk Folkeparti til at opsige forliget, er en markant ændring af det nuværende forlig, udtalte Kim Christiansen

Glæde hos Odense-borgmester

At der fortsat er politisk flertal for en ny jernbane over Vestfyn vækker stor glæde hos Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Han ser store fordele i en mere sammenhængende infrastruktur over hele Fyn.

Med den nye jernbane over Vestfyn er der en unik mulighed for, at man kan sammentænke lokalbanen over Vestfyn med Svendborgbanen og Letbanen i Odense, konstaterer borgmesteren.

- Vi kan lave noget, der minder om et fynsk S-togsnet.

Strategisk for Fyn er det afsindig vigtigt, at den nye jernbane bliver til noget, siger Rahbæk Juell.

Derudover mener Peter Rahbæk Juel (S) også, at den nye jernbane over Vestfyn vil gøre hverdagspendling nemmere - ikke bare for fynboerne, men også for pendlere fra Øst- og Vestdanmark, der arbejder på Fyn.

- De fleste arbejdspladser på Fyn er i Odense. Der skal være god trafik og mobilitet mellem arbejdspladsen i Odense og bopælen, som kan være på hele Fyn, men også i Jylland eller på Sjælland. Derfor er det afgørende, at vi opgraderer togsystemet. Det er nøglen til bedre infrastruktur. For der er ikke plads til flere toge på strækningen mellem Odense og Fredericia lige nu, konstaterer Peter Rahbæk Juel.

Jernbanen over Vestfyn er det eneste projekt i Togfondens første fase, hvor man planlægger at etablere et helt nyt spor. Linjeføringen er samlet set omkring 35 kilometer lang, hvilket er omkring fire kilometer kortere end de nuværende spor.

En ny bane på Vestfyn vil både sikre en tidsbesparelse mellem de større byer og sikre en bedre afvikling af de mere lokale regionaltog, som der bliver bedre plads til. Projektet forventes at komme til at koste omkring 4,5 milliarder kroner.