Togene i Østjylland kører igen fra fredag middag

Banedanmark oplyser fredag formiddag til Ritzau, at togdriften mellem Aarhus og Fredericia bliver genoptaget til middagstid. Strækningen har været lukket og dækket ind af togbusser på grund af et beskadiget fjernvarmerør.

Røret blev ødelagt i forbindelse med gravearbejde ved en vejbro ved Vejle Station torsdag formiddag. På grund af det store tryk i røret skyllede vand og sand ind over jernbanesporet, og Banedanmark valgte at indstille togdriften.

I første omgang lød meldingen, at togdriften ville blive genoptaget efter få timer. Men generne fra røret viste sig hurtigt at være større end som så.

Derfor annoncerede Banedanmark allerede torsdag over middag, at strækningen ville være lukket for togdrift frem til fredag klokken 12. Og den prognose viser sig nu at holde stik, lyder meldingen fra Banedanmark.

Strækningen er en af de mest berejste i landet og har været dækket ind af togbusser.

DSB har oplyst, at eventuelle forsinkelser på mere end 30 minutter kan være omfattet af en rejsetidsgaranti, så man kan få dele af beløbet refunderet.