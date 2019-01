Tog over Storebælt kører tidligst torsdag formiddag

Tidligst torsdag klokken 10 vil der igen køre tog mellem Korsør og Nyborg efter en alvorlig togulykke onsdag, der kostede seks mennesker livet.

Det oplyser DSB.

- Vi har lige nu fået en melding fra Banedanmark om, at vi forventeligt kan køre tog igen fra klokken 10 i morgen formiddag.

- Den prognose håber vi selvfølgelig holder, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

Banedanmark oplyser i en pressemeddelelse, at man ikke kan nå at åbne for togdriften over Storebælt klokken 04 torsdag morgen, hvilket tidligere var meldt ud.

Det skyldes, at oprydningsarbejdet efter ulykken er omfangsrigt.

Kørestrømsanlægget er ifølge Banedanmark beskadiget på en 500 meter lang strækning i det ene spor og 200 meter i det andet spor.

Der vil køre togbusser mellem Korsør og Nyborg, indtil togdriften på Storebæltsbroen genoptages.

- Der vil være lidt anderledes togkørsel, så længe vi ikke kan køre over Storebælt med tog, så frem til klokken 10 torsdag formiddag vil der være nogle ændringer, siger Tony Bispeskov.

Han oplyser, at InterCity-tog, der normalt kører mellem Østerport i København og Esbjerg, vil være aflyst.

Til gengæld vil der være andre tog, som kører, siger informationschefen, der opfordrer rejsende til at holde sig orienteret på Rejseplanen og DSB's hjemmeside.

- Skal man rejse inden klokken 10, så vil det betyde længere rejsetid, siger Tony Bispeskov.

Togulykken skete onsdag morgen omkring klokken 07.35, da et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland blev ramt af dele fra et godstog.

Ud over de seks dræbte er 16 andre kommet lettere til skade.

Det er endnu uvist, hvem de omkomne er.