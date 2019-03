To unge mænd melder sig selv efter knivstikkeri

Københavns Politi har anholdt to unge mænd, der mistænkes for et knivstikkeri på Frederikssundsvej søndag aften.

Allerede mandag morgen fortalte politiet, at man havde øje på to mistænkte, der blev opfordret til at melde sig selv.

- Den ene henvendte sig i går, og i dag har den anden meldt sig selv, fortæller vicepolitiinspektør Jesper Beuschel tirsdag eftermiddag.

Tirsdag blev den ene, en 16-årig dreng, fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i to uger. Onsdag vil den anden blive fremstillet i grundlovsforhør.

De sigtes begge for drabsforsøg.

Knivstikkeriet fandt sted søndag aften ved caféen Just Play, hvor en cirka 30-årig mand blev overfaldet og stukket to gange i ryggen. Desuden fik han skader på den ene hånd.

Det var tilsyneladende et skænderi, der udviklede sig.

- Der er tale om en situation, hvor en almindelig borger kommer op at skændes med to mænd. Det er et tilfældigt opstået skænderi, der udvikler sig voldsomt, da de to gerningsmænd pludselig går amok på ham, fortalte den centrale efterforskningsleder Søren Lauritsen mandag morgen.

Tirsdag eftermiddag er det stadig uvist, hvad der førte til skænderiet.

- Vi efterforsker stadig sagen og kan ikke sige noget om motivet. Det vil de nærmere afhøringer i den kommende tid måske vise, siger Jesper Beuschel.

Politiet har tidligere oplyst, at de formodede gerningsmænd "i den grad" er kendt af politiet i forvejen. Det er offeret ikke.

Tirsdagens grundlovsforhør foregik for lukkede døre, så det er uvist, hvad den 16-årige har forklaret, og hvorfor politiet mener, at han har deltaget i knivstikkeriet.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan han stiller sig til sigtelsen, eller om han kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.