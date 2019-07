To unge mænd er fundet døde hos bekendt i Silkeborg

Der er formentlig tale om en overdosis, oplyser politiet. De to mænd blev fundet i et værelse hos en bekendt.

To mænd på henholdsvis 19 og 20 år er lørdag aften fundet døde i et værelse hos en bekendt i Silkeborg.

Der er formentlig tale om en overdosis, og politiet er fortsat i færd med at efterforske hændelsen for at klarlægge den endelige dødsårsag.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørum natten til søndag.

- Vi har en mistanke om, at der er tale om en overdosis, men detaljerne vil jeg ikke komme ind på, siger han og afviser at oplyse, hvilket eller hvilke stoffer der kan være tale om.

Til stede i lejligheden var der ifølge politiet kun de to afdøde samt lejlighedens beboer.

- De afdøde havde lånt værelset og lagt sig ind for at sove. Men beboeren kunne ikke få liv i dem, så vedkommende ringede efter en ambulance, siger Jan Nørum.

De to unge mænd blev erklæret døde, da ambulancen nåede frem.

Begge mænd er fra lokalområdet, og deres pårørende er underrettet.

Politiet modtog anmeldelsen lørdag klokken 22.11.