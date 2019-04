To stridspunkter splitter parter i sag om stor gasledning: Minister afviser hjælp til jordejere

Hans Damgaard er formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, og han repræsenterer lokale jordejere i en særlig arbejdsgruppe, der kæmper for så gode vilkår som muligt i forbindelse med Baltic Pipe. Han lejer selv en mark, som skal lægge jord til gasledningen. Arkivfoto: Søren Gylling

To centrale forhold skaber splid mellem jordejere og Energinet, der snart går i gang med at grave en 950 kilometer lang gasledning ned tværs gennem landet. Jordejerne har bedt energiminister Lars Christian Lilleholt (V) om at skære igennem over for Energinet, men ministeren afviser at tage stilling.

Gasledning: Jordejere og Energinet må selv finde en løsning på de stridspunkter, der lige nu hersker i sagen om den kæmpemæssige gasledning, Baltic Pipe, der snart skal graves ned på tværs af landet. Sådan lyder det i et brev fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til de 12 landbo- og familielandbrugsforeninger, der er gået sammen i kampen for jordejernes rettigheder i forbindelse med nedgravningen af gasledningen på deres marker. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark. - Vi er dybt skuffede, og det bekræfter egentlig bare dem, der siger, at det ikke hjælper noget at lufte sine frustrationer. Vi føler, at der har været skåltaler og tomme ord, og vi synes, der mangler skarphed fra en minister, som tager ansvar, siger Hans Damgaard. Han er formand for Kolding Herreds Landbrugsforening og repræsentant for de lokale jordejere i en særlig arbejdsgruppe, der er nedsat i forbindelse med Baltic Pipe-projektet.

Baltic Pipe Baltic Pipe er en op mod 950 kilometer lang gasrørledning, der skal forbinde de norske gasfelter med det polske gasnet.

Gasledningen starter i Nordsøen fra den eksisterende Europipe II-rørledning mellem Norge og Tyskland, går tværs over Danmark til Østersøen og videre syd om Bornholm til Polen.

Den vil krydse 13 danske kommuner.

128 ejendomme bliver direkte påvirket af linjeføringen.

Formålet med projektet er bl.a. at skabe forsyningssikkerhed til Polen uafhængigt af Rusland.

Polen har forpligtet sig til at betale Danmark for at få fragtet naturgassen gennem Danmark.

Baltic Pipe forventes klar i oktober 2022.

Anslået pris: 12-16 milliarder kroner, hvoraf Danmark cirka skal betale halvdelen.

Kapacitet: Op til 10 milliarder kubikmeter gas om året svarende til fire gange Danmarks årlige forbrug.

Kortet viser det endelige forslag til Baltic Pipes linjeføring. Kort: Energinet

Kræver ordentlig erstatning De to stridspunkter handler om erstatning for værdiforringelse af jorden, og om hvem der skal betale, hvis der i fremtiden bliver behov for at flytte gasledningen. Jordejerne kræver en forhandling med Energinet om en ordentlig erstatning, fordi der i fremtiden vil være begrænsninger på, hvad man kan bruge jorden til i nærheden af gasledningen. Energinet henviser til, at praksis på gasområdet er at kompensere jordejere gennem almindelig ekspropriation. Her er det den uafhængige ekspropriationskommission, der fastlægger erstatningen. - Vi har en erfaring med, at man kommer ud med meget defensive erstatningsforslag gennem ekspropriation i forhold til, hvis man laver frivillige aftaler. Når vi lægger jord til fællesskabets bedste, kan det ikke være rigtigt, at vi ikke får en ordentlig erstatning, siger Hans Damgaard og henviser til, at man laver individuelle forhandlinger med jordejere, når man lægger elkabler.

Spild af ressourcer Det andet forhold, der splitter parterne, handler om, hvorvidt Baltic Pipe skal ligge på jordejernes marker efter det såkaldte gæsteprincip eller ej. Gæsteprincippet betyder, at ledningens ejer - her Energinet - hæfter økonomisk, hvis det bliver nødvendigt at omlægge ledningen, fordi arealet skal bruges til noget andet. Fraviger man gæsteprincippet, bliver det jordejerens ansvar. Lige nu kører der en principiel sag i landsretten, efter at fem sjællandske jordejere har stævnet Energinet i forbindelse med elledningen fra havvindmølleparken Kriegers Flak i Østersøen. Retten skal tage stilling til, om det var okay eller ej, at Energinet ikke lagde ledningen efter gæsteprincippet. Hans Damgaard har sammen med øvrige landbrugsrepræsentanter forsøgt at indgå en aftale med Energinet om at afvente dommen og lade den gælde for de cirka 500 jordejere, der bliver berørt af Baltic Pipe. Lykkes det ikke at enes om en sådan aftale, betyder det ifølge Hans Damgaard, at hver enkelt lodsejer er nødt til at lægge sag an mod Energinet, hvis de er utilfredse med, at ledningen ikke kommer til at ligge efter gæsteprincippet. Det er spild af ressourcer, mener han.

Afviser forhåndsaftale Ifølge Energinet er det ganske normalt, at større ledningsanlæg ikke ligger efter gæsteprincippet. Afdelingsleder Ole Daugaard Buhl afviser at træffe beslutning forud for dommen. - Vi har sagt til landbruget, at vi gerne laver aftaler, hvis der skulle komme søgsmål på Baltic Pipe, men vi vil ikke på forhånd sige, at de ting, der måtte gælde efter en endnu ikke afsluttet retssag, også skal gælde for Baltic Pipe. For det første kender vi ikke dommen endnu eller ved, hvilke forhold dommen i sidste ende vil lægge til grund. For det andet er der forskel på elanlæg og gasanlæg, siger han. De 12 landbo- og familielandbrugsforeninger har i et brev opfordret energiminister Lars Christian Lilleholt til at skære igennem over for Energinet og bede Energinet om at indgå en forhandling. - Jeg har imidlertid ikke kompetence til at pålægge Energinet, hvad der skal indgå i deres aftale med jer. Derfor kan jeg kun opfordre jer til at fortsætte dialogen, skriver ministeren i sit svar til jordejerne.