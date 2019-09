To pistoler afsløret hos mand i Kalundborg

Fundet af to pistoler har ført til anholdelsen af en mand i Kalundborg, oplyser politiet.

Den 32-årige fremstilles i et retsmøde søndag. Her skal en dommer afgøre, om der er grund til at varetægtsfængsle manden.

Politiet gik i aktion ved 22-tiden lørdag aften, og sagen har været efterforsket natten igennem, oplyser politiets vagtchef søndag formiddag.

Undervejs blev også mandens kæreste anholdt. Søndag formiddag er det ikke afgjort, om hun også skal med i grundlovsforhøret i Retten i Roskilde.

De nærmere omstændigheder i sagen ønsker vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi søndag formiddag ikke at komme ind på. Det skyldes hensynet til efterforskningen.