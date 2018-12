To pengekurerer dømt for transport af millioner af kroner

Retten i Aarhus sender to mænd i fængsel for deres rolle som pengekurerer i større jysk narkosag.

To mænd har onsdag tilstået hæleri for millioner af kroner og fået domme på flere års fængsel ved Retten i Aarhus. Mændene, der har irakisk baggrund, men bor i Sverige, er desuden blevet udvist.

Mændene på 43 og 41 år er dømt for at have ageret pengekurerer og transporteret mange millioner kroner. Sagen indgår i et større kompleks, hvor flere allerede er dømt.

Den 43-årige Bahman Abdulla Hussein hentede i løbet af en periode på ni måneder frem til februar i år 34 millioner i Horsens og kørte til Sverige, hvor han bor.

Pengene blev vekslet til euro, og i hvert fald nogle af dem blev overdraget til kumpanen Dilman Mohammed Ali Sharif, som transporterede pengene videre til Holland og Spanien.

Mændene har ud over hælerisigtelsen været sigtet efter straffelovens narkobestemmelse. Politiet og anklagemyndigheden mener nemlig, at pengene stammer fra hashhandel.

- Men vi har vurderet, at vi ikke kunne bevise, at de var klar over det, fortæller anklager Morten Rasmussen.

Men hvor anklagemyndigheden var tilfreds med en tilståelse for hæleri, så var Hussein ikke tilfreds med sin dom.

Han mener, den er for hård, og han har anket til Vestre Landsret med påstand om formildelse. Sharif har valgt at acceptere byrettens afgørelse.

Sagen begyndte 27. februar, hvor Hussein blev anholdt som den første af flere.

- Han blev i første omgang fængslet i isolation, så de andre ikke ville finde ud af, at der var gang i en aktion, fortæller Morten Rasmussen.

Den 7. marts blev et større antal personer anholdt. 15 af dem blev efterfølgende varetægtsfængslet.

Med onsdagens dom er otte personer blevet dømt i sagen. Blandt andet en mand fra Arben, som i slutningen af oktober fik fem års fængsel for at have håndteret 2,7 ton hash.

Derudover sidder flere personer fortsat varetægtsfængslet i sagskomplekset. Anklagemyndigheden har endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale mod dem.