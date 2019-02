To mænd sigtet for at sælge piratkopierede studiebøger

To mænd er sigtet for at have solgt ulovligt kopierede lærebøger.

Det oplyser Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der i daglig tale kaldes Bagmandspolitiet.

De 25-årige mænd er fra henholdsvis Nørresundby i Nordjylland og Valby ved København, og mens politiet troppede op på den ene mands kollegium i januar, fik den anden ransaget sig bolig i første uge af februar.

Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein.

- Studerende fra hele landet har overført penge til de to kopisælgere og har efterfølgende fået tilsendt en pdf-fil med en komplet udgave af de pågældende bøger.

- Med ransagninger og sigtelser har vi slået ned på de to sælgere, siger han i en pressemeddelelse.

De to sager er ikke umiddelbart forbundet med hinanden.

Manden fra Nørresundby menes at have kopieret og ulovligt videresolgt 50 lærebæger inden for lærestudiet, har den anden piratkopieret omkring 25 bøger inden for økonomi, finans og markedsføring.