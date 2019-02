To mænd idømt otte års fængsel for skyderi

En 28-årig og en 29-årig mand er blevet dømt for at have røvet og skudt en 22-årig mand i knæet og benet.

En 28-årig og en 29-årig mand er idømt otte års fængsel efter at have skudt en 22-årig mand i benet på Mosevej i Næstved i januar sidste år.

Det oplyser Retten i Næstved.

Skudepisoden skete om eftermiddagen 7. januar sidste år.

Her blev den 22-årige, der var kendt af politiet, skudt i venstre knæ og højre læg.

De to dømte, der dengang havde tilknytning til rockergruppen Satudarah, blev også fundet skyldige i at have stjålet 500 kroner og to mobiltelefoner fra manden.

Retten har derudover besluttet, at den 29-årige skal udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Retten i Næstved kunne ikke finde beviser på, at den 22-årige havde tilknytning til en rockergruppe.

Derfor kunne byretten ikke fastslå, at der var tale om en bandekonflikt, hvilket kunne have fordoblet straffen.

Nævningetinget lagde vægt på i dommen, at skyderiet foregik på et offentligt sted.

De to dømte har ikke besluttet, hvordan de forholder sig til dommen.