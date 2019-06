To mænd idømt fængsel og millionbøde for snyd med ølafgifter

Retten i Glostrup fandt, at to mænd på 32 og 46 år bevidst havde snydt den danske statskasse for millioner.

To mænd er ved Retten i Glostrup torsdag eftermiddag idømt fængselsstraffe og bøder på samlet 118 millioner kroner i en sag om omfattende grov svindel med moms, skat og afgifter på øl, sodavand og vin.

De to mænd på 46 og 32 år er dømt for siden 2014 og frem til 2017 at have indført og solgt drikkevarer uden at afregne moms og afgifter til Skat (nu Skattestyrelsen, red.).

Foruden svindel med moms og afgifter er de dømt for ikke at indeholde A-skat og AM-bidrag hos ansatte i de tre virksomheder, hvorfra svindlen foregik.

Svindlen betød, at den danske statskasse gik glip af omkring 70 millioner kroner.

Retten idømte hovedmanden - den 46-årige Birol Kiral - fængsel i fem år samt en tillægsbøde på 61 millioner kroner - svarende til det svindlede beløb.

Derudover er han blevet udvist af Danmark for bestandigt. Birol Kiral har både børn og ægtefælle i Danmark.

Den 32-årige Arap Kiral fik en fængselsstraf på fire år og blev idømt en bøde på 57 millioner kroner. Han fik en betinget udvisning.

Begge har de nægtet sig skyldige.

Birol Kiral ankede dommen på stedet, mens Arap Kiral har udbedt sig betænkningstid i forhold til anken.

En tredje mand på 30 år var ligeledes tiltalt i sagen. Han blev frifundet i hovedtiltalen og slap i stedet med en bøde på 47.000 kroner for at have fået udbetalt løn sort. Han valgte at modtage dommen.

Retten lagde i dommen til Birol vægt på omfanget af det svindlede beløb samt varigheden af svindlen, som stod på i flere år.

Efter at den 46-årige i første omgang blev løsladt fra varetægtsfængsling fortsatte han ifølge tiltalen i 2018 svindlen i en anden virksomhed, som tre danskere - to mænd og en kvinde - var tilknyttet.

De tre personer har ligeledes været tiltalt i sagen. Kvinden blev frifundet, mens de to mænd hver især blev idømt fængsel i et år, som blev gjort betinget mod, at de udfører 200 timers samfundstjeneste, samt en tillægsbøde på 1,5 millioner kroner.