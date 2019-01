To mænd frifundet i landsret for dødsvold i kolonihave

En 22-årig mand har søgt om 150.000 kroner i erstatning for at have været for længe bag tremmer.

En 47-årig svensk, hjemløs mand blev for knap to år siden fundet død i en å i København. Han var blevet slået og sparket, inden han druknede.

I Københavns Byret blev to nu 22-årige mænd dømt for dødsvolden, men den dom har Østre Landsret i december valgt at ændre markant.

For Tobias Licht Sandager er en straf på seks års fængsel blevet vekslet til 10 måneders fængsel. Det oplyser hans forsvarer, Luise Høj.

Den anden mand, Martin Thvilum Pedersen, skal tre år og ni måneder i fængsel. I byretten lød dommen på otte års fængsel.

Forskellen i de to domme skyldes, at Martin Thvilum Pedersen skal afsone en reststraf på 1004 dage.

De to mænd er begge dømt for simpel og grov vold mod to hjemløse svenskere. Episoden fandt sted i Haveforeningen Vennelyst i København i april 2017.

De unge mænd havde besøgt den ene mands far i hans kolonihavehus. Efter en middag gik de to mænd mod Christiania for at ryge en joint, da de så de to svenskere. Her startede slåskampen.

Den ene hjemløse mand overlevede, mens den anden blev fundet druknet.

Men hvor byretten fandt det bevist, at de tiltalte ud over at have slået og sparket mændene også havde ført en gren med torne 15 centimeter op i endetarmen på den døde mand og smidt ham i vandet, var landsretten altså af en anden mening.

- Ingen har set manden blive skubbet i vandet. Han blev sidst set i live i kolonihaven, og frem til at han bliver fundet, er der gået lang tid, siger forsvarer Luise Høj.

- Der kan være sket meget i det tidsrum. Det er mit bedste bud på, hvad der har været udslagsgivende for landsretten, siger hun.

Hun har i kølvandet på dommen sendt et erstatningskrav til Københavns Politi. Hendes klients dom på 10 måneders fængsel er nemlig kortere, end den tid han reelt har siddet fængslet.

Med undtagelse af to måneder har de to dømte været varetægtsfængslet fra april 2017 og frem til dommen i december 2018.

- Vi er kommet med et erstatningskrav i omegnen af 150.000 kroner, siger Luise Høj og tilføjer, at hendes klient er "utrolig lettet" over dommen.