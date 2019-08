Armbåndsure og dyre biler var med til at fælde to mænd for et frækt tyveri på Vestsjælland sidste år.

Et usædvanligt frækt tyveri har mandag ved Retten i Holbæk kostet to mænd flere år bag tremmer.

Det skriver det regionale medie sn.dk.

Den 29. maj sidste år skulle en medarbejder hos pengetransportfirmaet Loomis udføre service på en pengeautomat hos Real Mæglerne i Ubby på Vestsjælland.

Inde i sikringsrummet hørte han pludselig en lyd og så efterfølgende et pengenet med 1,7 millioner kroner blive trukket op gennem et hul i loftet med et haveredskab, forklarede han ifølge sn.dk i retten.

Mandag blev 54-årige Frank Molberg Nielsen, der tidligere er dømt for tilsvarende kriminalitet, idømt to og et halvt års fængsel for groft indbrudstyveri. 27-årige Kasper Schmidt-Hansen blev idømt to års fængsel.

Retten lagde ifølge sn.dk vægt på, at tyveriet var nøje planlagt blandt andet ved hjælp af overvågning. De to mænd boede skråt over for Real Mæglerne, hvor tyveriet fandt sted.

På en elefanthue, der blev fundet i nærheden af gerningsstedet, var dna, som med stor sandsynlighed stammer fra de to mænd. Desuden fandt politiet 130.000 kroner i kontanter samt diverse værktøj og udstyr, som kan være brugt ved tyveriet, skriver sn.dk.

Endelig kunne domsmandsretten ifølge sn.dk ikke få det til at hænge sammen, at mændene efter tyveriet købte flere biler og dyre armbåndsure, når de var på henholdsvis førtidspension og sygedagpenge.

Foruden fængselsstraffen skal de to dømte betale 1,7 millioner kroner tilbage til Loomis.

De valgte begge at tænke over, om de vil anke dommen til Østre Landsret, skriver sn.dk.