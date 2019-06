To mænd fængslet i fire uger i sag om drab på to ældre mænd

En dommer ved Retten i Nykøbing Falster har varetægtsfængslet to mænd, der sigtes for drab og brandstiftelser.

To mænd på henholdsvis 34 og 42 år er lørdag blevet varetægtsfængslet frem til 18. juli i sagen om drab på to ældre mænd og efterfølgende brandstiftelser.

Det oplyser Sydsjælland Anklagere via Twitter.

De to er fængslet på baggrund af en begrundet mistanke om vold med døden til følge.

Den 42-årige er varetægtsfængslet for sin rolle i begge sager fra Ruds Vedby og Vemmelev.

Den anden mand er kun varetægtsfængslet for sin rolle i den ene sag fra Ruds Vedby, oplyses det.

Ved middagstid blev grundlovsforhøret indledt ved Retten i Nykøbing Falster.

Her erkendte den 42-årige mand ifølge flere medier at have dræbt de to ældre mænd og efterfølgende stukket ild på deres boliger.

Den 34-årige mand nægtede sig skyldig.

Den ene sag handler om den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen, der 20. april blev dræbt i sit hjem i Ruds Vedby. Han blev stukket 15-20 gange i maven og var desuden blevet udsat for stump vold.

Efter drabet blev liget bragt til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse, hvor det blev smidt i en sø.

Den anden sag handler om den 80-årige Poul Frank Jørgensen, der sidste weekend blev dræbt i sit hjem på Slagelse Landevej i Vemmelev.

Han blev stukket ti gange i ryggen og fik også et stik i halsen, der skar halspulsåren over.

I forbindelse med begge drab blev der efterfølgende stukket ild til ofrenes huse.

Drabene på de to mænd havde så mange lighedspunkter, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tidligere på ugen fortalte, at man slog efterforskningen af dem sammen.

På et enkelt døgn, efter at politiet fortalte om den mulige sammenhæng, modtog den efterforskningsgruppe, der undersøger sagerne, hele 40 henvendelser fra borgere.

Det var blandt andet disse henvendelser, der betød, at politiet fredag kunne skride til anholdelsen af de to mænd.

Grundlovsforhøret, der foregik bag lukkede døre, strakte sig over godt tre timer.

De to mænd har taget forbehold for, at de eventuelt vil kære rettens kendelse om varetægtsfængsling.