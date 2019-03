To mænd får seks år - var med i bil ved skud foran tatovør

To mænd får hver seks års fængsel i en sag om et skyderi foran en tatovør i Næstved.

Det har Retten i Næstved afgjort fredag.

Den ene, den 23-årige iraker Yousif Emad Botani, er desuden blevet udvist af Danmark for bestandigt. Den anden dømte er 22-årige Frederik Jacob Fausing, som er dansk statsborger.

Skyderiet fandt sted 20. april sidste år foran tatovøren Don't Fear Ink i Næstved, hvor en mand blev ramt i benet af et af i alt to affyrede skud.

De to var ifølge retten dog ikke dem, som affyrede skuddene mod offeret. Det var en tredje - en 27-årig mand - som er på fri fod. Det har tidligere været fremme, at han menes at være i Marokko, og han menes stadig at være i udlandet.

Både den 23-årige og 22-årige var dog med i bilen, fastslår retten. Den finder det bevist, at enten Yousif Emad Botani eller Frederik Jacob Fausing udpegede offeret over for den tredje gerningsmand, som skød.

Dermed medvirkede de til skyderiet.

Begge mænd har anket dommene.