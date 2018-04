To mænd skal otte år i fængsel for et røveri, der kostede en 93-årig kvinde livet i hendes hjem i Horsens.

Et røveri, hvor der blev udøvet vold mod en 93-årig kvinde med døden til følge, koster 53-årige Poul Rasmussen og 35-årige Thomas Berg Jeppesen otte år i fængsel.

Det har et nævningeting i Retten i Horsens torsdag afgjort.

De to mænd trængte 19. maj sidste år ind hos 93-årige Helga Dyhr i hendes hjem på Vibevej i Horsens. Ud over at stjæle udsatte de den ældre dame for så grov vold, at hun en måned senere afgik ved døden.

93-årige Dyhr blev udsat for kraftig, stump vold mod hovedet og kroppen, der blandt andet resulterede i kæbebrud og blødninger i hjernen.

Sagen begyndte før påske.

Her afgav de to mænd ifølge Horsens Folkeblad vidt forskellige forklaringer om, hvad der skete i huset på Vibevej.

De er enige om, at de aftalte at begå indbrud for at skaffe penge til stoffer, ligesom de er enige om, at de sammen cyklede hen til huset. Men derfra går forklaringerne i hver retning.

Thomas Berg Jeppesen har sagt, at det var Poul Rasmussen der udøvede volden, mens Rasmussen har forklaret, at han ikke har lagt en hånd på den ældre dame.

Retten lægger dog til grund, at de to mænd har handlet i fælles forståelse.