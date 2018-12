To mænd bandlyses fra Aarhus V i ti år efter skyderi

Overfald i Brabrand med skyderi giver fængselsstraf og opholdsforbud til to mænd på 26 og 28 år.

I ti år må to mænd fra bandemiljøet ikke vise sig i Aarhus Vest og i Brabrand, når de har afsonet straffen for et voldeligt overfald, hvor der blev affyret skud.

Det er resultatet af en dom, som Retten i Aarhus har afsagt torsdag, oplyser Østjyllands Politi.

Mændene tilhører ifølge politiet den såkaldte Brabrand-gruppe og er blevet dømt for at have deltaget i volden, som skete en nat i januar på Dortesvej.

Den ene er blevet idømt fængsel i otte år, og den anden er straffet med fængsel i seks år.

Når de sættes på fri fod efter afsoningen, har de fået forbud mod at opholde sig i Brabrand og i det vestlige Aarhus.

Samme type straf - opholdsforbud - er tidligere blevet brugt af byretterne i Esbjerg og Glostrup. Her er forbuddet blevet fastsat til fire år og fire et halvt år.