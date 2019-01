To film scorer top med seks nomineringer til Bodilprisen

Hele seks gange er to film nomineret i kategorierne til Danmarks ældste filmpris, Bodilprisen, der uddeles 2. marts.

Både Paprika Steens "Den tid på året" og Niclas Bendixens film "Ditte og Louise" er blevet nomineret i flere kategorier.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Filmkritikere, der fredag løfter sløret for, hvem der kan modtage årets eftertragtede statuetter.

Begge film er blandt andet nomineret til at blive "Bedste danske film", står der i pressemeddelelsen.

Filmen "Ditte og Louise" havde premiere i biografen i september. Ditte, der spilles af Ditte Hansen, og Louise, der spilles af Louise Mieritz, har tidligere stået overfor hinanden i samme roller - som dem selv - i en TV-serie.

Blandt andet Jyllands-Postens anmelder var meget begejstret efter premieren og gav udtryk for, at man skylder DR en tak for at lukke serien, så damerne kunne lave en film.

Den anden film er instruktør og skuespiller Paprika Steens julefilm, som hun også selv spiller med i. Den blev ligeledes godt modtaget blandt anmelderne.

Ekstra Bladets anmelder beskrev blandt andet julefilmen som "noget så ekstraordinært som en vellykket og begavet folkekomedie".

Men det er ikke de eneste nomineringer til at blive "Bedste danske film". Her er også to spillefilmdebutanter med i kapløbet.

Det er Gustav Möller med "Den skyldige" og Isabella Eklöf med "Holiday", mens Anders Matthesen og Thorbjørn Christoffersen fuldender kvintetten med deres animationsfilm "Ternet Ninja".

Desuden er Ditte Hansen og Louise Mieritz begge nomineret til kategorien "Bedste kvindelige hovedrolle" for deres præstationer i filmen "Ditte og Louise", som de også har skrevet manuskript til.

Paprika Steen er ligeledes nomineret i samme kategori for sin film, som hun selv har instrueret. Det samme er Victoria Carmen Sonne for filmen "Holiday", der er hendes første hovedrolle.