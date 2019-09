To er skyldige i at have stukket mand ihjel ved tankstation

To mænd i 20'erne er torsdag formiddag kendt skyldige i at have stukket en mand ihjel ved en benzintank i Haverslev i Himmerland.

Afgørelsen er truffet af et nævningeting i Retten i Aalborg, skriver nordjyske.dk. De to tiltalte har nægtet sig skyldige.

Det var en aften i september sidste år, at en 35-årig mand blev fundet blødende i Industriparken i Haverslev. Godt 20 minutter efter alarmopkaldet måtte en læge erklære ham død.

De tre mænd mødtes angiveligt, da de skulle tanke på Circle K. Det udviklede sig til et skænderi. Og hurtigt blev det voldeligt, da den 35-årige - ifølge nordjyske.dk - slog den ene af de nu dømte.

Denne og hans kammerat reagerede ved at trække knive og jagte den 35-årige, der på et græsareal nær tankstationen til sidst blev stukket i brystet.

De to mænd har haft tilknytning til rockergruppen Satudarah, kom det frem i forbindelse med anholdelsen og varetægtsfængslingen sidste år.

Hvilken straf, de to skal have, ventes afgjort senere torsdag.