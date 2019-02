Da det afgørende vidne i sagen, der også er tiltalt og ses her bagfra, skulle i vidneskranken, havde det medført længerevarende juridisk diskussion mellem anklager og forsvarere. Det skete på baggrund af, at den tiltalte ikke ville være til stede, hvis de andre tiltalte var i retslokalet. Angiveligt på grund af frygt for repressalier fra dem i forbindelse med at han havde hjulpet politiet med opklaringsarbejdet. Tegning: Julie Gry Sviestrup