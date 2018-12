Time-hæder kan hjælpe stadig mere udsatte journalister

Det er vigtigt, at Time Magazine har valgt dræbte og fængslede journalister til "Person of the Year". For journalister verden over - og også i Danmark - er under pres.

Det siger formand for Danmarks Journalistforbund Lars Werge.

- Det at være journalist er visse steder i verden forbundet med livsfare. Og det er helt evident, at der er blevet dræbt mange journalister, siger han og fortsætter:

- Det at være journalist er pludseligt blevet en meget farlig beskæftigelse. Og det er et tegn på, at presse- og ytringsfriheden er under pres mange steder i verden.

- Baggrunden for prisen er selvfølgelig tragisk, men det må gøre, at der er statsledere og magthavere, der får øjnene op for, at det er et væsentligt problem, som der må gøres noget ved.

Også hos Amnesty Danmark glæder man sig over, at Time har valgt at sætte fokus på det stigende pres på pressen.

- Det er fantastisk, at Time vælger det tema. Det er så vigtigt, at der kommer mere fokus på dette her. Og hvorfor det er så vigtigt, at pressen kan arbejde og få sandheden frem.

- Presset på journalister er øget i de senere år. Rundt omkring i verden ser vi klare angreb på ytringsfriheden og specifikt på pressefriheden, siger generalsekretær i Amnesty Danmark Trine Christensen.

Blandt de mest kendte journalistdrab i 2018 er drabet på den saudiarabiske Jamal Khashoggi, der blev dræbt på det saudiske konsulat i Istanbul i oktober.

Men verden over er journalister blevet fængslet og dræbt på grund af deres arbejde. Det sker blandt andet i lande som Tyrkiet, Filippinerne og Myanmar, men også i Europa er journalister blevet dræbt.

- De burde være højt placeret på dagsordenen - og et tema, man tager op fra dansk side internationalt med lande, hvor der er problemer - at man gør noget ved dette her, siger Lars Werge.

Han oplever også en øget risiko for journalister i Danmark.

- Uden sammenligning i øvrigt - for det er ikke livsfarligt at være journalist i Danmark - så ser vi, at vi får flere og flere henvendelser fra journalister, der gerne vil have kurser i sikkerhed.

- Og så ser vi verbale overfald på nettet, der eskalerer til vold. Der ser ud til at være en optrapning, siger Lars Werge.