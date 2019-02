Tiltalt giver sig selv statistrolle i stor svindelsag

Afhøring i sag om hvidvask af en halv milliard kroner. Tiltalt klager over at få dumme spørgsmål.

En dansk-pakistansk mand på 48 år skal straffes med mere end fængsel i otte år for at have deltaget i et kriminelt netværk, som servicerede godt 1000 selskaber med at få vasket sorte penge hvide.

Sådan lyder anklagernes krav i en stor straffesag med hele 17 tiltalte, men den 48-årige afviser at indtage rollen som en fra inderkredsen i den sag, som politiet har kaldt "Operation Greed" (grådighed).

I en afhøring i et proppet retslokale i Glostrup onsdag siger han, at han blot har kørt med breve for andre, og at han kun har opbevaret papirer for andre.

Blandt andet i en kontorcontainer ved et hotelbyggeri i Brøndby blev flere tusinde falske fakturaer fabrikeret, hævder anklagerne. Dermed blev der begået hæleri med i alt 530 millioner kroner, hævdes det.

Jo, det er rigtigt, at han kom i containeren nogle gange om ugen. Men det skyldtes, at hans lillebror var chauffør for en af de mænd, der arbejdede i containeren, lyder det.

- Ved du, hvad de lavede, spørger specialanklager Maria Cingari.

- Det er jo ikke mit problem, hvad de lavede.

- Jeg spørger, om du vidste, hvad de lavede?

- Det har jeg aldrig undersøgt.

- Hvad lavede du i containeren?

- Vi snakkede, fortalte vittigheder og grinede sammen, svarer den 48-årige.

Ved anholdelsen i oktober 2017 blev der fundet en plastikpose fra tøjbutikken Kaufmann på hans adresse.

Her lå kopier af pas, sundhedskort, NemID og andet på flere udlændinge. Disse var ifølge anklagerne indsat som stråmænds-direktører i en række selskaber, som producerede de mange fakturaer.

Men papirerne opbevarede han blot for nogle bekendte, lyder det. Anklageren vil vide, hvor disse befinder sig, men den tiltalte kan ikke hjælpe. Heller ikke oplysninger om, hvor lillebroren er henne, kan han levere.

- Du stiller igen et dumt spørgsmål, siger den 48-årige og henviser til, at han var været fængslet i de seneste godt 17 måneder.

Det er ikke et dumt spørgsmål, når politiet leder efter ham, giver anklageren igen.

- Løslad mig, så skal jeg nok finde ham, replicerer han.

Manden erkender, at han spurgte en af andre tiltalte om boliger til udlændingene. Hvorfor skulle han være mellemmand?

- I vores kultur er det sådan, at vi bruger hinanden til forskellige opgaver, oplyser han.

Desuden konfronteres han med, at han var opført som medejer sammen med en araber af et selskab i Dubai, der modtog overførsler fra selskaber, som ifølge tiltalen blev brugt til den organiserede kriminalitet.

- Mine fætre sagde, jeg skulle være direktør, så vi kunne samarbejde med arabere. Jeg stillede bare mit navn til rådighed for min familie. Jeg har en stor familie over hele Europa, svarer han. Overførslerne kender han ikke til.

Indtil nu er kun tre af de mange tiltalte blevet afhørt i den omfattende sag, hvor godt 80 personer er sat på vidnelisten - heriblandt de udlændinge, som på papiret skal have optrådt i rollen som direktører.