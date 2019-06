Tre mænd og en kvinde er blevet tiltalt for ulovligt at beskytte kysten med sten ved Lønstrup i Nordjylland.

En vognmand afleverede i juni 2016 flere læs granitsten på stranden ved Lønstrup for at beskytte den mod havets bølger.

Knap tre år senere er der rejst tiltale mod tre mænd og en kvinde for det, som anklagemyndigheden og Kystdirektoratet mener var ulovlig kystsikring.

Det skriver TV2 Nord.

Ifølge anklageskriftet overførte de fire personer penge til en grundejerforening, som de alle var medlem af. Pengene skulle bruges på 650 ton granitsten, som efterfølgende blev lagt ud på stranden.

De fire personer er - udover at have finansieret projektet - tiltalt for at have deltaget i selve kystbeskyttelsen.

Dette hænger sammen med, at de ifølge anklageskriftet fjernede sand og beplantning fra området ved Lønstrup Strand og medvirkede til at skubbe granitstenene ud over skrænten.

De tiltalte mænd er henholdsvis 68, 68 og 38 år, mens kvinden er 65 år. Ifølge TV2 Nord risikerer de bøder på mellem 50.000 og 100.000 kroner.

Også grundejerforeningen, som de var medlem af, risikerer ifølge tv-stationen en bøde på 100.000 kroner.

Det var Kystdirektoratet, der politianmeldte de fire personer for brud på Kystbeskyttelsen- og Naturbeskyttelsesloven.