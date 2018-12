Københavns Byret behandler sag om molotovcocktails mod Tyrkiets ambassade. To af fire tiltalte erkender.

I Københavns Byret sidder en mand fredag på anklagebænken tiltalt for at have kastet brandbomber - såkaldte molotovcocktails - mod Tyrkiets ambassade.

Sammen med tre andre unge er han tiltalt for forsøg på brandstiftelse tidligere i år.

De beskyldes for at ville skabe "omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller befordre oprør eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen".

Manden, der er 19 år, erkender, at han har været ved ambassaden for at kaste molotovcocktails.

- Vi aftaler at sætte ild til en del af ambassaden. Vi aftalte, at vi ikke ville skade nogen. Det eneste, vi ville, var at få mediernes opmærksomhed, det vidste vi, at vi ville få, siger han gennem sin tolk.

Den opmærksomhed kan nu koste ham en fængselsstraf.

Han var ked af, hvad der skete på hans hjemstavn. Han stammer fra byen Afrin, der er en kurdisk by i det nordvestlige Syrien. I foråret tog Tyrkiet kontrollen med området efter kampe.

Den tiltalte forklarer, at han flere gange var på gaden i Danmark, hvor han demonstrerede.

- Folk dør, der er ikke nogen, der omtaler Afrin, folk er ligeglade, vi søgte blot opmærksomhed, siger han.

Han var sammen med nogle andre fra det kurdiske miljø i København på vej til Odense 18. marts. Her skulle de fejre kurdisk nytår.

Men Odense nåede de ikke den dag.

- Vi så på de sociale medier, at den tyrkiske hær havde overtaget Afrin, så blev festen aflyst, og alle var sure, forklarer han.

De vendte om og tog tilbage mod Valby, hvor nogle fra det kurdiske miljø mødes. Her traf han de tre andre tiltalte, der også havde været på vej til festen i Odense.

De fire kørte lidt rundt i København i den enes bil, forklarer han. Her begyndte de at snakke om ambassaden.

Han forklarer, at syv brandbomber blev kastet mod ambassaden.

I sagen erkender to af de tiltalte, at de har forsøgt at sætte ild til ambassaden.

Anklageren vil have dem dømt efter straffelovens mest alvorlige bestemmelse om brandstiftelse. Men det nægter alle fire sig skyldige i.

De to erkender dog overtrædelse af en mildere bestemmelse. Der er stor forskel på straffen mellem de to bestemmelser i straffeloven.

De resterende to tiltalte nægter sig skyldige.