Tiltale: Udlejer ignorerede ødelagt og slidt interiør

I en sjælden sag risikerer en udlejer at få frataget retten til at udleje sine lejligheder.

Ødelagt vandhane, et toiletbræt, der nev ved brug, manglende lys og problemer med emhætten og gulvvarmen.

Udfordringerne har været så mange i en række lejemål i Lundby på Sydsjælland, at en tvist mellem lejerne og udlejeren torsdag skal afgøres ved Retten i Nykøbing Falster torsdag.

Her er en 45-årig mand tiltalt for at have ignoreret fem kendelser fra Huslejenævnet, der ellers beordrede ham til at få gang i vedligeholdelsen af boligerne.

Hvis manden kendes skyldig, risikerer han at miste retten til at administrere de ejendomme, han ejer. Han mister desuden også retten til at bestemme, hvem der skal administrere dem.

Ifølge Lejernes Landsorganisation hører det til sjældenhederne, at en sag når så langt ud.

Det fortæller chefjurist Anders Svendsen.

- Overtrædelsen drejer sig om, at udlejer har fået at vide, at han skal udføre nogle bestemte arbejder på sin ejendom. Det har han siddet overhørigt, siger han.

- Det er ekstraordinært, at politiet går ind i sådan en sag. Typisk stopper problemerne ved, at udlejeren retter ind, siger han.

Siden 2005 er der blevet afsagt 18 endelige domme om frakendelse. I 11 tilfælde blev udlejerne fradømt retten til at administrere deres ejendom.

Det viser en rapport fra Grundejernes Investeringsfond.

- Det er uhyre sjældent, at der kører straffesager på denne måde, især når man tænker på, at der i Danmark er cirka 570.000 private udlejningsboliger, siger chefjuristen.

Hvis anklagemyndigheden får medhold, og manden må afstå fra at leje boliger ud, bliver det i stedet Grundejernes Investeringsfond, der udpeger en administrator, forklarer Anders Svendsen.

Mandens forsvarer, Sten Corfix Jensen, vil ikke fortælle, hvordan hans klient forholder sig, inden retsmødet starter.

Det var planen, at sagen skulle have været behandlet allerede i september 2018, men den blev udsat.

Dengang fortalte mandens daværende forsvarer, at han nægtede sig skyldig.