Tiltale: Forældre fra Møn mishandlede tre børn i årevis

Far greb ikke ind, når mor var voldelig over for børn, lyder det i anklageskriftet.

To piger og en dreng blev ifølge anklagemyndigheden i årevis udsat for grov vold fra deres mor. Deres far var vidende om det, men greb ikke ind, lyder det i sagens anklageskrift.

Volden stod angiveligt på fra 2006 og frem til sommeren sidste år. Forældrene skal i næste uge forsvare sig over for en dommer ved Retten i Nykøbing Falster.

Ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har forældrene udnyttet børnenes værgeløse stilling i voldsudøvelsen - og det regnes som en skærpende omstændighed.

Parrets dreng er i dag 16 år gammel. Han var omkring 10 år, da han ifølge anklageskriftet blev taget af sin mor i et halsgreb så hårdt, at han mistede vejret.

Den ene af pigerne er i dag 14 år. Hun fik på et tidspunkt - hvornår er ikke nærmere beskrevet - så mange knytnæveslag af sin mor, at hun fik næseblod, lyder anklagen.

Den anden af pigerne fyldte otte i efteråret. Morens påståede vold ramte hende flere gange, ved at pigen blev løftet op og smidt udenfor, "hvorved hun i nogle tilfælde faldt ned på jorden", som det lyder i anklageskriftet.

Faren er anklaget for at være vidende om volden og for at have overværet flere tilfælde uden at gribe ind. Han er også anklaget for mindst to gange at have slået sønnen - med flad hånd i ansigtet og ved skulderen.

I anklageskriftet står der også, at de andre børn nogle gange overværede, når deres søskende blev udsat for vold.

Faren er desuden anklaget for trusler mod sin egen mor. Og der er tale om såkaldte vidnetrusler, fordi hans mor skulle afgive forklaring i sagen til politiet.

Truslen skulle bestå i, at han havde sagt, at han og "nogle gutter" ville komme forbi, og han forlangte, at der blev serveret kaffe. Han skulle også have sagt, at kvinden "skulle få".

Derudover sendte han hende en besked, hvor der stod:

"O.k. ses, sig til din datter, vi kommer og får kaffe hos dig og hende, vi kommer og får kaffe. når du er hjemme. Hils og vi ses".

Ifølge anklagemyndigheden er der tale om en trussel om vold.

Forældrene nægter sig skyldige. Sagen bliver behandlet ved Retten i Nykøbing Falster onsdag i næste uge.