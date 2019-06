Tilfældighed gjorde Kahn til målmandslegende

Egentlig var det ikke meningen, at Oliver Kahn ville stå på mål, men da han af sin bedstefar fik en målmandstrøje med den tidligere tyske landsholdsmålmand Sepp Maiers autograf, blev det i målet, han endte.

Og det er han nok glad for i dag, hvor Kahn, der lørdag 15. juni kan fejre sin 50-års fødselsdag, betegnes som en af de største målmandslegender i tysk fodbold.

Oliver Kahn startede karrieren i fødebyen Karlsruhe, hvor han som seksårig trådte ind på fodboldbanen for første gang.

12 år senere opnåede han en plads på klubbens professionelle hold, Karlsruher SC.

Der gjorde han det så godt, at han i juli 1994 blev den dyreste målmand i Bundesligaens historie, da han blev solgt til Bayern München, hvor karrieren for alvor fart, og de helt store titler begyndte at tikke ind på kontoen.

I sine 14 år i den tyske storklub var Kahn otte gange med til at løfte trofæet som bevis på, at det tyske mesterskab var i hus. Desuden blev det til seks pokaltitler og en Champions League-triumf i 2001.

Fire gange er han blevet kåret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som årets bedste målmand.

Kahn fik debut på det tyske landshold i 1995, hvor det blev til 86 landskampe.

Han var ikke i kamp, da holdet i 1996 vandt EM, men ved VM i 2002 var han med til at spille holdet i finalen, som blev tabt til Brasilien.

Kahn kunne dog trøste sig med, at han blev kåret til turneringens bedste spiller.

Selv om han i 2008 indstillede sin aktive karriere, er han langtfra færdig med fodbold og i særdeleshed ikke med Bayern München.

Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge har tidligere i år sagt, at han træder tilbage fra jobbet i 2021, og at Oliver Kahn er ved at blive kørt i position til at overtage rollen.