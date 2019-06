Tidligere ministre advarer mod svækket dansk diplomati

Udenrigsministeriet og det danske diplomati er gennem årtier blevet svækket, så det har sat sig store spor.

Sådan lyder advarslen fra en tidligere topdiplomat og flere tidligere udenrigsministre.

Det skriver Berlingske, der har talt med den tidligere Venstre-udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, tidligere S-udenrigsminister Mogens Lykketoft og tidligere radikal udenrigsminister Martin Lidegaard.

Ifølge avisen har Udenrigsministeriet i 20 år gradvist fået reduceret bemanding og økonomi.

- Især nedskæringerne i de senere par år har sat sig store spor. De er kommet på et tidspunkt, hvor de internationale udfordringer står i kø for at finde en løsning. Udenrigsministeriet har ikke alene været klemt økonomisk.

- Det har også mistet politisk indflydelse til Finansministeriet og delvist til Statsministeriet, som blander sig i Udenrigsministeriets prioriteter, siger tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) til avisen.

Også tidligere topdiplomat Ulrik Federspiel advarer i avisen om svækkelsen. Han sammenligner det danske udenrigsministeriums indflydelse til at være på linje med den lille stat Luxembourg.

- Det skyldes ikke medarbejderne. De er professionelle og dygtige. De har bare ikke tid til det klassiske diplomati mere, siger Federspiel til Berlingske.

Federspiel er tidligere direktør i Udenrigsministeriet og har været departementschef i Statsministeriet. I dag er han senior advisor i Haldor Topsøe.