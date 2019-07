Tidligere gruppeformand: Alternativet må have ny ledelse

Carolina Magdelene Maier mener, at Alternativets fremtid kræver et opgør mod persondyrkelsen af Uffe Elbæk.

Forhenværende gruppeformand for Alternativet Carolina Magdelene Maier langer ud efter Alternativets ledelse i et indlæg i magasinet Ræson.

- Hvis Alternativet skal have en fremtid, kræver det et opgør med persondyrkelsen og en ny politisk ledelse, skriver hun blandt andet.

Ifølge Carolina Magdelene Maier endte folketingsvalget i juni så dårligt som overhovedet muligt, hvor partiet fik tre procent af stemmerne og gik tilbage med fem mandater.

Selv mistede hun sin plads i Folketinget. Til Ritzau fortæller Carolina Magdelene Maier, at hun fortsat er medlem af partiet.

- Jeg er ganske almindeligt medlem, og jeg vil udtale mig politisk frit fra nu af. Jeg er neutral på den måde, at jeg er kritisk over for Alternativet, siger hun.

Hun peger i sit indlæg på flere årsager til Alternativets dårlige valgresultat. En af årsagerne er ifølge hende, at mange borgere under valgkampen var i tvivl om, hvad Alternativet står for.

- Der manglede en klar beslutning og kommunikation om, hvilke 3-5 emner Alternativet gik til valg på, skriver hun blandt andet i indlægget, som hun omtaler som et "frihedsbrev".

For det andet mener hun, at partiet i for høj grad var profileret på deres politiske leder, Uffe Elbæk, blandet andet gennem partiets hashtag "#derforuffe".

- Det er ærgerligt, fordi Alternativet er så meget mere end Uffe. På godt og ondt, fordi Alternativet fandtes ikke uden ham, uddyber hun over for Ritzau.

Dog mener hun, at det var den rette beslutning hverken at pege på Mette Frederiksen (S) eller Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

Fungerende politisk ordfører Torsten Gejl (AL) udtaler sig på partiets vegne, da Uffe Elbæk er på ferie. Gejl mener, at Carolina Magdelene Maier er i sin gode ret til at komme med kritik.

- Vi tager imod, når hun kommer med gode råd og overvejelser, fordi hun har været tæt på os, siger han.

Torsten Gejl fortæller, at man lige nu i partiet er i gang med en "enorm evalueringsproces" af valget samt en politisk strategi, der kommer til august.

Han er ikke enig med den tidligere gruppeformand i, at persondyrkelsen har taget over i Alternativet.

- Jeg oplever ikke en persondyrkelse, det ville være ubrugeligt. Jeg har oplevet, at vi sendte Uffe Elbæk forrest, så godt vi kunne, fordi vi alle var enige om det, siger Torsten Gejl.

Carolina Magdelene Maiers udmelding kommer, dagen efter at en anden profil fra partiet, René Gade, har meldt sig ud. Han vil nu bruge tid på sin nyopstartede virksomhed, sagde han tirsdag.