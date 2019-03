Tidligere fodboldtræner gemte 30 kilo amfetamin i fryser

En 44-årig mand er ved Retten i Næstved idømt 11 års fængsel for at være i besiddelse af 41,4 kilo amfetamin.

En tidligere fodboldtræner er blevet idømt 11 års fængsel for at være i besiddelse af over 40 kilo amfetamin.

Det skete ved Retten i Næstved torsdag.

Udfaldet glæder anklager Michael Aagaard, der kalder de 41,4 kilo amfetamin for en anselig mængde.

- Jeg er rigtig tilfreds. Retten valgte at følge min påstand om de 11 år, og derudover er jeg godt tilfreds med, at det lykkedes politiet at beslaglægge den store mængde amfetamin, så den ikke ryger ud på gaden.

- Straffen afspejler, at der ses meget alvorligt på at være i besiddelse af så store mængder farlig narkotika. 40 kilo er en stor mængde, siger Michael Aagaard.

Den 44-årige Allan Næsager har under retssagen nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham.

Ganske vist blev han 25. maj sidste år pågrebet af politiet, mens han var ved at placere 30 kilo amfetamin i en fryser i et skur ved Herlufsholm Idrætscenter.

Men han vidste ikke, at det var narkotika, han havde fingre i, forklarede han ifølge anklageren i retten. Næsager troede derimod, at det var en form for doping, han gemte væk.

De resterende cirka ti kilo amfetamin lå i mandens bil.

Amfetamin er et syntetisk narkotisk stof beslægtet med ecstasy og mdma. Det øger aktiviteten i hjernen og kan få brugeren til at føle sig mere vågen og energisk.

Gadeværdien er mellem 50 og 100 kroner per gram, oplyser anklageren.

Grunden til, at manden befandt sig lige ved idrætscentret, var angiveligt, at han tidligere har været fodboldtræner der, og derfor havde adgang til en skur på grunden.

Retten købte dog ikke den tidligere træners forklaring om, at han var uvidende om, at han håndtere narko. I strafudmålingen blev der ifølge anklageren lagt vægt på, at der var tale om et stort narkofund.

Allan Næsager har anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

En anden mand er sigtet i sagen, men han mangler at blive pågrebet af politiet, forklarer anklageren.

Desuden er der mistanke om, at flere uidentificerede gerningsmænd var involveret i forbrydelsen. Hvor mange der mistænkes at være på fri fod, ønsker Michael Aagaard ikke at udtale sig om.